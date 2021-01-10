زوران يطالب بصحوة في الممتاز

يخطط الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الهلال للاستفاده من مباريات الدوري الممتاز في تجهيز الفريق بشكل نموذجي وفعال لقادم المباريات في دوري أبطال إفريقيا وتحديدا للمواجهة الأولى أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

وكشفت التحضيرات وتجهيزات الهلال لنزال لهلال الأبيض في البطولة المحلية والتي انعقدت خلال الأيام الفائتة، أن الجهاز الفني يفكر بصوت جهور لإشهار سلاح الهجوم الكاسح لإسقاط جميع منافسيه في دوري ابطال افريقيا، وظهر هذا إبان التدريبات الأخيرة التي عرفت تركيزا واهتماما متعاظمين من قبل زوران الذي اولى اهتمام بالشق الهجومي والعمل لتفعيله بشتى السبل حيث انه وضع خطة واستراتيجية هجومية محكمة ليبلغ غايته محليا وافريقيا.

بجانب عدم اغفال النواحي الدفاعية حيث قام بالتشديد على المدافعين بعدم ارتكاب هفوات واغلاق كافة المنافذ، وسيشرف الصربي وطاقمه المعاون على مران الهلال الاخير قبل مواجهة هلال الأبيض الدورية التي تعتبر اهم مواجهة للهلال في البطولة المحلية.

وكان الصربي قد تحدث مع اللاعبين في محاضرة قيمة سبقت إنطلاقة مران الفرقة الزرقاء أمس، وشرح زوران استراتيجيته التي نفذها في تمرين الأمس للاعبين، كاشفا في الوقت ذاته عن أهمية تحقيق الفوز على فريق هلال الأبيض وإيقاف سلسلة نتائجه المخيبة للآمال في البطولة المحلية تحديدا بعد التعادل أمام كل من الأهلي مروي وحي العرب بورتسودان.

وطالب زوران من لاعبي الهلال الحرص على الاستفادة من التمارين للوصول إلى الجاهزية المطلوبة لمواجهة هلال الابيض، التي لن يقبل فيها بأنصاف الحلول واشار في المحاضرة الجماعية إلى بعض اللاعبين بصورة منفردة في سبيل الوصول إلى الجاهزية المطلوبة من النواحي الذهنية والمعنوية.