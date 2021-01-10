ظهور إصابات جديدة بكورونا للاشانتي الغاني

أصدر نادي أشانتي كوتوكو الغاني أمس السبت، بيانا جديدا تعلق بآخر التطورات المحيطة ببعثته التي عادت من السودان إلى غانا مساء الجمعة، وذلك بعد فشل فريق الكرة في خوض مباراته الثانية بدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بسبب إصابة 8 من لاعبيه و4 من مسؤوليه بفيروس كورونا المستجد.

وأكد النادي في بيانه الذي نشره على صفحته بفيسبوك إيجابية مسحة فيروس كورونا لـ 4 من مسؤوليه الإداريين، و4 لاعبين.

وأوضح النادي أن المسحة الطبية أجريت بمطار كوتوكا الغاني فور وصول البعثة، وأن المجموعة المصابة تم حجزها لمعالجتها من الفيروس.

وأضاف أنه من المهم ملاحظة أن 5 لاعبين من الذين زعم في السودان أن مسحتهم لفيروس كورونا، كانت إيجابية، ظهرت لاحقا نتيجة فحصهم سلبية في المستشفى العسكري السوداني وفي مطار كوتوكا.

وألمح النادي في بيانه إلى اختلاف في الأسماء من اللاعبين والإداريين، وتضمن بيانه إشارات إلى إصابات أخرى جديدة غير تلك التي ظهرت في السودان، لكنه لم ينشر أسماء من أوراق رسمية للمعامل التي أجريت فيها المسحات.