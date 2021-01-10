خالد بخيت: ضبطنا برنامج المنتخب بعد تأهل ناديي القمة

أكد الكابتن خالد بخيت، المدرب العام لمنتخب السودان، أن تأهل فريقي القمة المريخ والهلال لمجموعات دوري أبطال، سيكون في مصلحة المنتخب الأول تماما.

وقال خالد بخيت في تصريحات خاصة لكووورة: “الآن استقر برنامج إعداد منتخب السودان الأول، لمباراتيه المتبقيتين بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022، أمام كل من ساو تومي وجنوب إفريقيا”.

وأوضح بخيت أن الفرنسي هوبير فيلود المدير الفني للمنتخب، المتواجد حاليا بفرنسا لقضاء عطلة عيد الميلاد مع أسرته بفرنسا، وضع برنامجا لإعداد المنتخب من احتمالين، هما تأهل الهلال والمريخ لمجموعات الأبطال أو الكونفيدرالية أو عدم تأهلهما.

وأضاف: “الآن بعد تأكد تأهل فريقينا الكبيرين لمجموعات الأبطال، فإن برنامج المنتخب سوف يبدأ في نهاية الشهر الجاري، بتجمع لمدة 6 أيام سينطلق من يوم 26 يناير الجاري”.

وأشار إلى أن تأهل الهلال والمريخ لمجموعات الأبطال، منحهم وضعية فوق متوقعة لإعداد منتخب السودان، وذلك كون لاعبي الفريقين سيخوضون مباريات من المستوى الأول أمام الأندية الإفريقية المعروفة والكبيرة.

وتابع بخيت: “قرعة المريخ والهلال بدوري الأبطال قدمت خدمة كبيرة للمنتخب السوداني في 2021م، بينما قدم فيروس كورونا بعد توقف الدوري السوداني بسببه، خدمة كبيرة أيضا للمنتخب، حيث تم تجميعه بدون ضغوط ما جعله يصل لأعلى مستوى فني قاده للفوز على غانا”. وعبر خالد بخيت عن قلقه الشديد حول لاعبي المنتخب الآخرين، وقال: “فقدنا مجموعة كبيرة من اللاعبين خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابات مثل أحمد التش وياسر مزمل، بينما لم يخض 4 لاعبين مباريات نهائيا، وهم رمضان عجب ومحمد الرشيد وعمار طيفور وبخيت خميس، بسبب مشكلات تعاقدية”.

وختم بأن ابتعاد هؤلاء اللاعبين عن المباريات لفترة ليست قصيرة، يحتم الاستعانة ببدائل، مع متابعة وضعية اللاعبين الغائبين، والعشم في خوضهم على الأقل 3 مباريات بدوري الأبطال حتى يستعيدهم المنتخب سريعا، قبل مباراة ساو تومي وجنوب إفريقيا.