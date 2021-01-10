ضمن دوري السيدات

سيدات القضارف في صدارة مجموعة ودمدني.. تعادل في كادوقلي ومواجهة نارية بين الدفاع والكرنك عصر الاحد

تصدر فريق سيدات القضارف مجموعة ودمدني بنهاية الجولة الثانية من مجموعة ود مدني في دوري كرة القدم السوداني للسيدات الموسم الجاري، وفاز فريق سيدات القضارف على ود المجذوب “10-0” يوم “السبت”، وضمن نفس الجولة فاز فريق الرابطة كوستي على الاسرة سنجة “5-0” وتعادل فريقين اسود دارفور وسيدات كسلا بدون اهداف.

وفي مجموعة كادوقلي تعادل هلال الدلنج والصمود “2-2” ضمن مباريات الجولة الثانية عصر “السبت”، وتتواصل الجولة بمواجهة الموردة والامل عصر الاحد بملعب مرتا.

وتفتتح الجولة الثالثة في مجموعة الخرطوم عصر الاحد بمواجهة الكرنك المتصدر مع الدفاع صاحب المركز الثاني في الثالثة عصرا بملعب أكاديمية كرة القدم بالخرطوم٢.