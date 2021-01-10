النيابة العامة: ما تم تداوله في مقطع صوتي لمدير مشرحة أم درمان المُقال لا علاقة له بتحقيقات اللجنة ومسارها

الخرطوم: السوداني

أوضحت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص في تعميم صحفي أن المقطع صوتي المُتداول للجنة تحقيق خاصة باللجنة لا علاقة له بتحقيقات اللجنة أو مسارها وما توصلت إليه من نتائج تنشر في وقتها .

وأضاف تعميم النيابة أن اللجنة أصدرت تعميماً في تاريخ 11/ 11/ 2020م بالعثور على مقابر جماعية، وأكدت اللجنه حينها أنها غير معنية بأي نشر أو استنتاجات غير واردة في تعميمها وأنها ستملك الحقائق للشعب السوداني بكل شفافية .

ووصفت النيابة العامة، الممارسات التي شهدتها المؤسسات العدلية منذ عهد النظام البائد قُصد منها التأثير على سير العدالة الجنائية وترصد أعمال النائب العام لتؤدي إلى غرض واحد وهو إفلات المجرمين من العقاب وهذا ما تتصدى له لجنة التحقيق في هذه القضية الحساسة والتي تعمل باستقلالية تامة وفق المعايير الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الاختفاء القسري دون تدخل في أعمالها من أي جهة في الدولة .

وقالت النيابة ان هذه اللجنة اتخذت سرية التحقيقات منهجاً لها، وتصدر التعاميم اللازمة وفقاً لما تقتضيه مطلوبات التحقيقات الدولية وما يسمى بالتسريب قُصِد منه استهداف اللجنة في أعمالها التي تقوم بها وهي أعمال سامية متعلقة بجرائم ضد الإنسانية, واتخذت اللجنة الإجراءات الجنائية اللازمة في كل ما يمس أو يؤثر على سير العدالة الجنائية وخصوصاً طبيعة تحقيقات هذه اللجنة.

وكشفت النيابة العامة، عن انتهاء اللجنة المختصة من دائرة الأدلة الجنائية مرحلة التحقيق الأولي الخاصة بمسرح الحادث برفع الأدلة المادية والآثار وكافة الأعمال الفنية توطئة لبدء إجراءات النبش وإعادة تشريح الجثامين .