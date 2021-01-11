أوبريت ضخم دعما للجيش السوداني

الخرطوم: محاسن احمد عبدالله

بدأت بروفات مكثفة باتحاد المهن الموسيقية لتقديم أوبريت ضخم لتعزيز ودعم القوات المسلحة السودانية بالحدود الشرقية، وذلك بعد النصر الذي حققته في استرداد عدد من الأراضي بمنطقة الفشقة التي كانت محتلة من الاثيوبيين.

شارك في الاوبريت مجموعة من الفنانين علي راسهم الفنان عمر احساس وحنان بلوبلو وسميرة دنيا ومنار صديق ورؤى محمد نعيم سعد وآخرون.

الأوبريت من كلمات الشاعر علاء الدين وألحان عمر الشاعر.

وتجري الترتيبات استعدادا لسفر الفنانين المشاركين في الأوبريت الى الحدود الشرقية في القضارف لرفع الروح المعنوية للجيش السوداني.