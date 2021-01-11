محمد بشير الدولي يفاجئ جمهوره بـ(ستهن)

الخرطوم: محاسن احمد عبدالله

يستعد الفنان محمد بشير الشهير ب(الدولي) لتقديم أغنية جديدة لجمهوره من كلمات وألحان هيثم عباس.

من جانبه كشف الدولي لـ(كوكتيل) أنه فرغ من تنفيذ وتسجيل الاغنية الجديدة (ستهن) التي ستكون بمثابة مفاجأة لجمهوره بجانب أعمال اخرى سترى النور قريبا، واضاف:(رغم الظروف الصحية والاقتصادية التي تمر بها البلاد والنشاط الفني المتوقف بسبب جائحة الكورونا التي حدثت كثير من الارواح إلا أنني لم انقطع عن جمهوري بتقديم الجديد عبر وسائل الميديا المختلفة).

واختتم الدولي حديثه:(اتمني أن تزول الجائحة ويعود النشاط الفني كما كان في السابق ،كما أدعو بالشفاء العاجل لكل مرضى بالجائحة والمتوفين منهم بالرحمة والمغفرة وان يعم الرخاء والسلام كل أرجاء البلاد).