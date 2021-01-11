المريخ بمعنويات الابطال ينازل (ملوك الشمال)

الخرطوم : السوداني

تستأنف مباريات الدوري الممتاز اليوم اﻹثنين بمباريات مهمة لمختلف الاندية في الجولة الثالثة، حيث سيلعب المريخ بمعنويات التأهل لمجموعات دوري أبطال إفريقيا على حساب إنيمبا النيجيري، أمام فريق الأهلي مروي ضمن الإسبوع الثالث وستلعب هذه المباراة في ملعب الهلال بأمدرمان، الذي ظل يستقبل مباريات الاحمر في البطولتين المحلية والإفريقية، وتمثل المواجهة تحديا للمريخ لا سيما وان الأهلي مروي من الاندية المتميزة ونجح الفريق في تحقيق التعادل الإيجابي امام الهلال في الأسبوع الثاني، كما تعتبر المباراة تحديا من نوع آخر لمدرب الأهلي مروي اللاعب السابق والمدرب المميز فاروق جبرة. ويسعى لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد فوزه الأول في الأسبوع الثاني على فريق حي العرب بهدفي سيف تيري المتألق هذه الايام، وينشد الاحمر الوصول للنقطة السابعة في البطولة المحلية. أما فريق الأهلي مروي، فيحتل المركز السابع وهو أحد مراكز الوسط المزدحم ب3 أندية أخرى لديها نفس الرصيد، بما فيها الهلال الذي سيلعب غدا امام الامل عطبرة، وينتظر ان تأتي المباراة ساخنة وقوية.