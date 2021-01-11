الهلال يختتم تدريباته لنزال (فهود الشمال)

يختتم فريق كرة القدم الاول بنادي الهلال صباح اليوم الاثنين تدريباته التحضيرية على ملعبه في أمدرمان، إستعدادا لمواجهة الامل عطبرة مساء الغد في بطولة الدوري الممتاز، وكان الفريق قد أدى مرانه الأساسي والرئيسي على ملعبه في أمدرمان وذلك تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الصربي زوران وطاقمه المعاون، ومن المتوقع أن يعمل الجهاز الفني للهلال خلال مباراة الغد على تجهيز مجموعة من اللاعبين لقادم الاستحقاقات، كما يطمح الهلال للعودة لسكة الانتصارات خلال مباراة الغد وتحقيق الفوز الاول بعد التعثر في الجولتين السابقتين.