هلال الابيض بدوافع الإنتصار يتحدى الفرسان بالجوهرة

يسعى هلال الابيض لتحقيق أول إنتصار له عندما يلتقي الاهلي الخرطوم في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز في الثالثة والربع من عصر اليوم الاثنين بملعب الجوهرة الزرقاء الخاص بالهلال في ام درمان ، ويدخل التبلدي المواجهة برصيد نقطة واحدة عقب التعادل الإيجابي أمام الشرطة القضارف في الجولة الثانية بهدفين لكل وكان قد خسر اللقاء الإفتتاحي أمام الخرطوم بهدف لهدفين ، وإختتم هلال الأبيض تحضيراته للفرسان بمرأن صباح الأحد بملعب فرع الرياضة العسكري وضع من خلاله الجهاز الفني بقيادة المدرب الشاب عمر تنقا وعبد الباقي الطاهر والمعد البدني مصطفى كرم الله اللمسات الأخيرة للقاء المهم الذي يدخله أزرق شيكان بدافع الانتصار فقط بعد الخسارة والتعادل الماضيين وأطمان الجهاز الفني في المناورة الصباحية على العناصر المتاحة لخوض اللقاء وعرف المران عودة حارس المرمى عمار صالح وتدرب بقوة مع حراس المرمى عوض كافي ويونس الطيب ومحمد المصطفى تحت إشرف مدرب الحراس طه الذي إستعان به الجهاز الفني في ظل غياب مدرب الحراس ياسر كجيك وبدا المران بالإحماء وتدريبات اللياقة البدنية وبعض الجمل التكتيكية وجرت تقسيمة قصيرة بين المرشح والمرابط ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة هلال الابيض الاساسية لمواجهة الاهلي عدد من التغييرات عقب الخروج الافريقي ، كما تعد هي المباراة الاولى التي يشرف عليها المدرب عمر تنقا الذي قاد فريق الامل عطبرة في الموسم الماضي وقاد تدريبات الفريق عقب اقالة الجهاز الفني السابق في أعقاب وداع هلال الابيض للبطولة الافريقية . بينما يجلس الأهلي الخرطوم في المركز التاسع برصيد نقطتين، وينشد تحقيق الانتصار اليوم.