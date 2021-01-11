الشرطة يجري مرانه الرئيسي لمواجهة توتي

أجرى فريق الشرطة القضارف في التاسعة من صباح امس الاحد مرانه الرئيسي بملعب الخرطوم إستعداداً لمباراته أمام توتي لحساب الجوله الثالثة من الدوري الممتاز المقامة بملعب الخرطوم، وشهد المران الذي أشرف عليه المدير الفني للشرطة محمد الطيب مورينهو حضور جميع اللاعبين فيما أكتفى اللاعب وجدي موسى بتمارين بدنيه خفيفه بإشراف الدكتور محمود النور، وذلك على خلفية إعياء خفيف. واشتمل المران على عدة تدريبات بعد الإحماء البدني إذ ركز مورينهو على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية مع اللاعبين، ومن المنتظر ان يجري الفريق مرانه الختامي في التاسعة من صباح اليوم الاثنين على ذات الملعب.