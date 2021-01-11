ارتفاع في أسعار العملات الأجنبية

الخرطوم: الطيب علي

عاودت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي، الارتفاع أمام الجنيه في تداولات الاثنين، مع استمرار شح المعروض وزيادة الطلب.

وطبقاً لمتعاملين تحدثوا لـ(السوداني)، فإن سعر البيع للدولار سجل 270 جنيهاً و267 جنيهاً للشراء مقارنة بـ266 جنيهاً للبيع و265 جنيهاً للشراء الأحد، فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 71 جنيهاً والشراء 70 جنيهاً، بينما بلغ سعر البيع للدرهم الإماراتي 72 جنيهاً والشراء 71 جنيهاً.

وأرجع المتعاملون، الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شُح المعروض، إلى جانب زيادة حجم المضاربات مقارنة بالأيام الماضية، متوقعين مزيداً من الارتفاع خلال مقبل الأيام في حال استمرار زيادة الطلب.