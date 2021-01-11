التش يغادر اسبيتار بعد نجاح العملية

الخرطوم: السوداني

غادر الكابتن أحمد التش، مستشفى اسبيتار بعد إجراء العملية الجراحية الناجحة التي أُجريت له بحمد الله يوم أمس بمستشفى اسبيتار في الدوحة، وقد كان في زيارته نهار اليوم الاثنين سعادة قنصل جمهورية السودان بقطر السيد محمد إسماعيل أبو شرا، الذي استقبله المستشار مجذوب رئيس الرابطة وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء الرابطة، وقد نقل سعادة القنصل للاعب تحيات سعادة السفير عبد الرحيم الصديق محمد سفير جمهورية السودان لدى دولة قطر وتمنياته له بعاجل الشفاء .

وأشاد سعادة القنصل بدور الاتحاد القطري لكرة القدم في علاج اللاعب تحت رعاية وإشراف رابطة المريخ بدولة قطر، وأعلن وقوف السفارة مع اللاعب حتى اكتمال مراحل علاجه، كما شكر المستشار مجذوب، سعادة القنصل على الزيارة والاهتمام، وأكد أن اللاعب سيجد الاهتمام الكبير من الرابطة حتى انتهاء مراحل العلاج والتأهيل .

الجدير بالذكر أنّ اللاعب سيبدأ مرحلة التأهيل الطبي على الفور بمستشفى اسبيتار .