تحويل قضية الثلاثي (رمضان عجب.. محمد الرشيد وبخيت خميس) للجنة لم تتكوّن بعد

الخرطوم: السوداني

عقدت لجنة الاستئنافات باتحاد كرة القدم السوداني اليوم الاثنين، اجتماعاً نظرت فيه الى استئناف ناديي المريخ والهلال في قضية الثلاثي “رمضان عجب.. محمد الرشيد وبخيت خميس”، وقررت اللجنة قبول استئناف ناديي المريخ والهلال

شكلاً وموضوعاً، حيث قرّرت اللجنة تحويل القضية الى لجنة فض النزاعات باتحاد كرة القدم والتي لم يتم تكوينها حتى الآن.

وقال رئيس اللجنة عبد العزيز سيد أحمد، إن لجنة أوضاع اللاعبين غير الهواة غير مختصة وليس لها الحق في أي قرار وبذلك تم إبطال القرارات السابقة كافة.