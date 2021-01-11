مقتل 5 سودانيات وطفل إثر هجوم شنته ميليشيات إثيوبية على قرية سودانية

الخرطوم: السوداني

شنت ميليشيات إثيوبية، هجوما غادراً اليوم الاثنين على قرى حدودية شرق البلاد، مما أدى إلى قتل (5) نساء سودانيات، وطفل، كن يعملن في الزراعة بالمنطقة.

و علمت (السوداني) أن الهجوم الذي شنته الميليشيا الإثيوبية، قد وقع شرقي منطقة الليَّا الواقعة بين قرية الآسرة وقرية مديرية، داخل الأراضي السودانية.

يُذكر أن الضحايا كن يقمن بجمع محصول الذرة من مشاريع المزارعين شرقي نهر العطبراوي، قبل أن تباغتهم الميليشيا وترديهم قتلى.

واسماء القتيلات، منيرة ادريس جبريل (45) سنة، رشيدة ابراهيم محمد (35) سنة، مريم عمر ادم (40) سنة، فاطمة جمعة ادم (42) سنة، خديجة جمعة علي (65) سنة، والطفل ابراهيم محمد النور، وعمره سنة واحدة.