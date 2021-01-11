استئناف الرحلات البحرية بين مينائي دقنة و جدة

الخرطوم: السوداني

اعلنت شركات الملاحة البحرية ببورتسودان استئناف الرحلات بين ميناء دقنة بسواكن وميناء جدة بالمملكة السعودية اعتبارا من اليوم الاثنين في رحلة من جدة الي ميناء دقنة, وذلك بعد تعليق الرحلات لمدة عام بسبب جائحة كورونا.

هذا وقد ابلغت الشركات الملاحية الغرفة العليا لادارة ازمة كورونا بجداول الرحلات, واكدت الغرفة علي ضرورة تشديد الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا.

من جانبه اكد الاستاذ سعد عبد النبي مدير ميناء دقنة، وفق “سونا”، جاهزية الميناء لاستقبال رحلات الذهاب والقدوم وتقديم خدمات مميزة للمتعاملين مع الميناء.