لجنة إزالة التمكين بالجزيرة تضبط 19 عربة مخزنة بمنزل حكومي

مدني: السوداني

تمكنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بولاية الجزيرة اليوم الاثنين من ضبط 19 عربة مخزنة بمنزل حكومي بحي الواحة وسط مدينة مدني .

وأعلن الأستاذ عبد الله محمد الحسن عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بالولاية وفق “سونا” أن اللجنة توصلت للمنزل بمعلومات من لجان المقاومة والخدمات والتغيير بالحي وأن جميع العربات التي تم ضبطها من الموديلات الحديثة وتضم بكاسي دبل كاب وصوالين حيث تم تحويلها للجنة الأموال المستردة.

من جانبه أكد مولانا معتز عبد الحميد عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بولاية الجزيرة أن المركبات التي تم ضبطها تتبع لهيئات ومنظمات النظام البائد وجزء منها مدون فيها بلاغات جنائية.