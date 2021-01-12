مصدر بالبنك الزراعي: لم نسلم العاملين لبن بودرة منتهي الصلاحية

الخرطوم : رحاب فريني

نفى مصدر موثوق من البنك الزراعي(الرئاسة) فضل حجب إسمه تسليم العاملين بالبنك لبن بودرة منتهي الصلاحية ضمن السلع الاستهلاكية التي وفرتها نقابة البنك للعاملين عبر برنامج سلعتي.

وقال لـ(السوداني) لم نسلم لبن بودرة منتهي الصلاحية كما أشيع في الوسائط، مبينا ان نقابة البنك وفرت السلع عبر سلعتي ومن ضمن السلع لبن بودرة (كابو والوادي)، مؤكدا أن تاريخ انتهاء اللبن هو السادس من شهر اغسطس 2021م

وأكدت مصادر من افرع الجزيرة وشمال كردفان ان نقابة البنك وفرت سلعا استهلاكية عبر برنامج سلعتي،مؤكدين عدم انتهاء مدة صلاحية لبن البودرة وان تاريخ انتهائها في 6 اغسطس 2021م من شركتي كابو والوادي.