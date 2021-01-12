إتحاد العمل : ضعف الطاقم الاقتصادي وراء تغييبنا في إعداد الموازنة

الخرطوم: هالة

إنتقد اتحاد أصحاب العمل إستبعاده من قبل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي من المشاركة في وضع مقترحات موازنة العام المالي 2021 كما يحدث طيلة الأعوام المنصرمة .

ووصف في بيان له أمس الاثنين أن استبعاده يتنافى مع روح الثورة والمشاركة الجماعية في الهم الوطني عبر انتهاج مسلك فردي خطير يؤكد ضعف وعدم كفاءة القائمين على أمرالاقتصاد السوداني بتجاوزهم لقطاع أصحاب الأعمال ، محذرين من مخاطر اقتصادية قادمة بسبب غياب المنهج الديمقراطي في التعاطي مع الكيانات والقطاعات المؤثرة في الدولة

وأعلن الاتحاد رفضه الكامل لتهميش الطاقم الاقتصادي له في إعداد مقترحات الموازنة المجازة من مجلس الوزراء الانتقالي والمزمع إجازتها وإعتمادها بشكل نهائي من مجلس السيادة الانتقالي ويؤكد ضرورة مشاركة القطاعات الاقتصادية المتخصصة في إعداد أي رؤية وعمل اقتصادي استراتيجي قادم .