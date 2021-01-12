عودة الإمداد الكهربائي لنيالا بعد سداد المديونية

نيالا : محجوب حسون

إنفرجت ازمة الكهرباء بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور حيث عاد امداد التيار الكهربائي صباح أمس بكافة احياء المدينة و المؤسسات بعد إنقطاع دام لاكثر من اسبوع بعد ان قامت الشركة التركية بقطع التيارالكهربائي بنيالا واشترطت بان تدفع لها الحكومة الاتحادية مديونية الكهرباء

وقال والى جنوب دارفور موسى مهدي فى تصريح صحافى ان مشكلة الكهرباء إتحادية وتم مخاطبة كافة الجهات المعنية وزارة المالية الاتحادية ،مجلس الوزراء ومجلس السيادة بسداد مديونية الكهرباء للشركة التركية ،منوها لتوجيه وزارة المالية الاتحادية لبنك السودان لدفع المبلغ للشركة التركية والتي اثمرت فى انفراج الازمة يوم أمس

وقدم الوالى إعتذاره لمواطني الولاية على الإنقطاع الدائم للكهرباء عن المدينة خلال الايام الماضية

ولفت مدير التشغيل بالمحطة التركية بنيالا المهندس دينيز كوكتاز لإستئناف العمل وتشغيل جميع وحدات التوليد صباح أمس الموافق ١١ يناير ٢٠٢١ واعادة الخدمة لكافة احياء المدينة دون ذكر أي تفاصيل أخرى تتعلق بسداد المديونية .