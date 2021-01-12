قيادات زراعية :الدعم المالي للمنتج باب مفسدة

الخرطوم : رحاب فريني

طالبت قيادات من كبار المزارعين بدعم البنى التحتية للقطاع الزراعي والسياسات المحفزة للمنتجين خاصة الصغار، نافيا حاجة المنتج للدعم المالي والذي يفتح الباب أمام الفساد والتحريض ولا يذهب لمستحقيه.

ودعا الأمين العام لاتحاد المزارعين السابق،أمين عام تنظيم القلعة النوعي بالنيل الأزرق المزارع عبدالحميد مختار لدعم السياسات الزراعية والبنية التحتية للقطاع الزراعي.

وأشار لـ (السوداني)لأهمية توفير الحكومة للجازولين وليس دعمه، منتقدا الإجراءات العقيمة وضياع الوقت دون الحصول على الدعم اضافة الى ان الدعم يفتح الباب أمام الفساد والتحريض، وأضاف ان القطاع الزراعي في حاجة لدعم التسويق وتعبيد الطرق وتخفيض الضرائب والتكلفة.

وأكد رئيس اتحاد المزارعين السابق بمشروع الرهد وممثل المزارعين بالقسم الشمالي حسين الشوبلي ان القطاع الزراعي يحتاج الى دعم البنية التحتية خاصة في مجال الري لحاجته لاعادة تأهيل الطلمبات لانتهاء عمرها الافتراضي.

وقال لـ ( السوداني ) ان الدعم عادة لا يذهب للمنتج الحقيقي إضافة لوجود ضعاف النفوس الذين يهربون الجازولين وبيعه بالسوق الاسود دون حصول المنتج عليه ، داعيا الدولة لدعم البنيات التحتية التي تحدث مشاكل أثناء الموسم واهمها بنيات الري المتهالكة .

وأشار المزارع بالقضارف حسن زروق الى ان شريحة صغار المزارعين أولى بالدعم من كبار المزارعين، مؤكدا على ان صغار المزارعين لا يحصلون على الدعم خاصة الوقود المخصص لهم في كل موسم، مناشدا بدعمهم لجهة أنهم يمثلون المنتجين الحقيقيين لأن انتاجهم اول من يصل الاسواق بعد الحصاد.