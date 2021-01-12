تلاعب في صادر خام وإعادة تصديره بأسماء دول أخرى بالشمالية

الخرطوم: ابتهاج متوكل

شددت والي الشمالية، آمال عزالدين على وجود موارد مقدرة بالولاية (غير مستغلة )

وطالبت في اجتماع باتحاد العمل، الاتحاد بالاستثمار في الولاية من أجل المصلحة العامة

وقال امين تسييرية اتحاد العمل، مجتبى خلف الله ان الاتحاد يضع كل امكاناته وخبراته في يد الحكومة الانتقالية حتى يسهم بشكل مباشر في بناء الوطن

وشدد مدير وزارة الانتاج الزراعي بالشمالية عبدالرحيم احمد محمد، على وجود أراضٍ استثمارية (محجوزة)،لأشخاص غير مستثمرين ولا منتجين بالولاية، وقال ان الأراضي صارت توزع او تحجز، دون قيام مشروعات، معلنا عن وضع مخططات استثمارية،توفر كل الخدمات، وتطبق عليها شروط الاستثمار، موضحا ان الزراعة تشكو من (الإهمال والاحباط)ونواجه تحديات توفر الأموال للبنى التحتية بما فيها الطرق والجسور، بالإضافة لتصدير المنتجات خاما لدول الجوار وإعادة تصديرها بتلك الدول بمسميات تلك الدول، مبينا معاناة الولاية من مشكلات كثيرة الي جانب تنصل وحدة تنفيذ السدود من المرتبات وبعض المشاريع،واصفا دخول الحكومة في المشاريع الاستثمارية بالفاشلة، وأعاب على أبناء الولاية الهروب من الاستثمار في الزراعة والاتجاه نحو الخرطوم (بناء العمارات)، والاستثمار في مشاريع غير منتجة، وأقر بتاخر موسم زراعة القمح بسبب شح مدخلات الإنتاج مشيرا لتكوين اتحاد المشاريع الكبرى بالولاية، وحاجة الولاية لمبردات التخزين، لان بها إنتاجية عالية من الخضروات والفواكه والبطاطس.