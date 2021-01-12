تحرش ثم تعدٍ مع سبق الإصرار

كتب الأستاذ ضياء الدين البلال بصحيفة (السوداني) العدد ( ) بتاريخ 4 /1 / 2021 م بعموده المقروء ( العين الثالثة ) موضوعا بعنوان (حالة تحرش ) ذكر فيه الكاتب بتفصيل ما تقوم به الحكومة الانتقامية على حد قول وزيرة المالية المكلفة بإحدى مخاطباتها ثم

استدركت بأنها حكومة انتقالية وقد حالفها الصواب في الأولى وجانبها في الثانية.

فكيف لحكومة انتقالية عمرها وإن طال لم ولن يتعدى أعوام فطام الطفل الرضيع ومن أولى أولويات تلك الحكومة المؤقتة التمهيد لخلق الجو الملائم لقيام انتخابات حرة ونزيهة وشفيفة لوضع لبنة أساسية لقيام الدولة السودانية صاحبة الدستور والنظام الدائم الذي يتطلع له الشعب السوداني الأبي، والذي يضمن لها عدم تقلبها بين تغول العسكر والأحزاب ذات طرح الحكم الشمولي .

وليتمكن الشعب الساعي لذلك لعقود مضت والثائر على الظلم وهضم حقوقه وإن صبر ، كان من أولى أولويات تلك الحكومة وهذه بديهية يعلمها الجميع وإن تغافل ، أن تعمل على معالجة أو تحسين الحياة الاقتصادية وفرض هيبة الدولة لتبعث الأمن والطمأنينة في نفوس

المواطن، وهو ما يلزم الإنسان الذي كرمه الله من فوق سبع سماوات وأنزل في ذلك ما يحتاجه العباد للعيش الكريم سورة كريمة وصفت بدقة ذلك (( لإيلاف قريش إيلافه رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) صدق الله

العظيم.

فالمتابع لمسار تلك الحكومة يرى صمتها على الكثير من القضايا قولا وفعلا لفترات يشك المواطن فيها أنها تعي الأوضاع المعيشية فما تنفك ان تطل بقرارات على مستوى مجلسيها ( السيادي والوزراء) بالخوض في أمور ليست من أولويات ولا صلاحيات حكومة انتقالية،

واتخاذ قرارات أثارت جدلا واسعا وأقامت الرأي العام الداخلي والخارجي ولم تقعده وهو ما كان المواطن البسيط صاحب اليد الطولى في الثورة في غنى تام عنه ، فتارة تذهب بعيدا لتفاجئ العالم بالتطبيع الصراح مع الكيان الصهيوني ، ثم ما تنفك أن تطل علينا باتفاقية للسلام

شملت مسارات البلد المختلفة صاحبها من الجدل والتعبئة ما أنذر بشرارة نزاعات داخل الإقليم الواحد ناهيك عن ما بين تلك الأقاليم بعضها البعض .

وحينما التفتت تلك الحكومة وحاولت الاجتهاد في أمر الاقتصاد والصحة والتعليم خاضت في أمور إن أصابت أو أخطأت فيها يرى المواطن أنها مشروعات إستراتيجية طويلة الأمد يحتاج العمل فيها لجهات تشريعية وتنفيذية وتوافق وانسجام بين أطراف الدولة المختلفة وليست مهام لحكومة مقيدة بفترة محدودة .

فالزيادات في السلع الإستراتيجية من خبز ووقود وكهرباء والتي ذكر الكاتب أن الحكومة تتخذها دون أن يرمش لها جفن أو يرتد لها طرف ووصفها بالتحرش بالمواطن المغلوب على أمره وقبل أن تمر على جرعات التحرش بزيادة اسعار الكهرباء أسبوع واحد تطور أمر التحرش إلى تعد صريح وصارخ وظلم بائن فلم تكتف الدولة بعدم محاربة تجار الأزمات بل زادت على ذلك بتقنينه ومساعدة السماسرة والمنتفعين من تلك الكوارث وذلك بفرض تشغيل مكاتب بيع الكهرباء ليومين فقط في الأسبوع بسبب جائحة كورونا كأنما هذا الوباء ظهر توه ولم يمر على بدايته مايقارب العام بعذر منع التزاحم كأن القائمين على الأمر غاب عليه اكتظاظ ومزاحمة المواطنين بعضهم البعض بصفوف الخبز والغاز والوقود ، فعند محاولة المواطن الدخول خلاف اليومين المحددين لشراء الكهرباء

يستقبلك فرد شركة الهدف الأمنية أمام البوابة ليوجهك لوكيل بيع بجوار البوابة يجلس على قارعة الطريق ليخصم من مبلغ الشراء ما قيمته 10% في حين أن المبلغ المستقطع لم يكن يتعدى 10 جنيهات لكل معاملة.

فكيف ولم وبأي طريقة تخطط هذه الحكومة. أفيدونا أفادكم الله إن كانت تلك القرارات سبق وأن درست كل جوانبها وخطط لها.