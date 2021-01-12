الدقير: المؤتمر السوداني مع التطبيع بما يخدم مصلحة البلاد

الخرطوم: السوداني

قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، إن ملف اتفاق إبراهام تمت إدارته بعدم الوضوح والشفافية.

وأشار في حديثه لـ(برنامج حديث الناس) بقناة النيل الأزرق، إلى أن كل الدول التي وقعت اتفاق إبراهام قامت بنشر الاتفاق إلا السودان، متأسفاً على مستوى عدم الشفافية. وأكد أن حزب المؤتمر السوداني مع التطبيع وسياسة خارجية متوازنة تخدم مصلحة البلاد، وذكر الدقير أن مجلس الوزراء قال إن مهمة التطبيع ليست من صلاحيته خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مؤخراً، بجانب الاجتماع الثلاثي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتابع: “الآن جاء للتوقيع على اتفاقية إبراهام”.