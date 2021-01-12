الهلال في تحد جديد أمام فهود الشمال

الخرطوم : السوداني

يسعى الهلال لتصحيح أوضاعه في البطولة المحلية مساء اليوم حينما يواجه ضيفه الأمل عطبرة في بطولة الدوري الممتاز، وينشد أبناء المدرب الصربي زوران مانولوفيتش تحقيق الفوز الأول بعد التعثر في المباريات السابقة أمام حي العرب بورتسودان والاهلي مروي تواليا، ويجلس الهلال في مركز متأخر في روليت البطولة المحلية برصيد نقطتين فقط، ويخطط الصربي زوران مانولوفيتش لتحقيق نتيجة إيجابية وفي سبيل ذلك سيدفع بأوراق هجومية، وقد اختتم الهلال تمارينه التحضيرية صباح أمس بملعبه في أم درمان.

على الجانب الآخر يسعى الأمل عطبرة لتجاوز أحزان وداع البطولة الكونفدرالية، ويبدو حال الامل عطبرة في بطولة الدوري الممتاز افضل من الهلال حيث للفريق (4) نقاط وسيبحث فهود الشمال عن تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة اليوم.