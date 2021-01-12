تفاصيل جديدة بشأن العرض الجزائري لمهاجم الهلال

الخرطوم : السوداني

حصلت (السوداني) علي تفاصيل جديدة بشان العرض المقدم لمهاجم الهلال وليد الشعلة.

وبحسب مصدر مؤثوق فان العرض المقدم للاعب الشعلة، ليس من نادي اتحاد العاصمة الجزائري وانما من نادي شباب قسنطينة.

ولفت المصدر النظر الى أن نادي اتحاد العاصمة كان خلال وقت سابق يطلب خدمات الشعلة ولكنه الآن غير راغب او مهتم به.

ولفت المصدر أن عرض النادي الجزائري الحديث في اشارة لقسنطينة تم عن طريق وكيل اللاعبين الجزائري المعروف عادل حموش.

ولفت المصدر أن حموش يعد من وكلاء اللاعبين المعروفين وسبق أن دخل في تواصل مع لاعب الهلال الحالي محمد عبد الرحمن ابان تواجده في الاهلي بوعريرج الجزائري انذاك.

يشار الى أن وليد الشعلة ابدى استعداد للانتقال الى الدوري الجزائري، ويتوقف الامر على اكمال التفاصيل والمفاوضات المالية بين الناديين.

ومن جهته اوضح مصدر رفيع داخل اروقة نادي الهلال أن الاخير على استعداد للموافقة على احتراف اللاعب وليد الشعلة ولكنه اشترط تقديم عرض واضح يشمل كافة التفاصيل المالية.

ولفت المصدر أن الامر غير المشجع في عروض الاندية الجزائرية هو انها غير واضحة من الناحية المالية.