المسلمي ينتظر ” التبلدي”

كشف مدرب المريخ السابق التونسي امين المسلمي عن عروض موضوعة على طاولته من عدة اندية ابرزها نادي سيمبا التنزاني الذي ينافس المريخ في المجموعة الاولى ببطولة دوري ابطال افريقيا الى جانب نادي هلال الابيض.

وبحسب التصريحات الصحفية من قبل مدرب المريخ السابق المسلمي فانه يترقب رد نادي هلال الابيض بشأن المفاوضات التي جرت بين الطرفين قبل اتخاذ القرار الرسمي سواء بالموافقة أم الرفض.

يشار الى أن المسلمي سبق وأن درب المريخ خلال وقت سابق قبل أن تتم اقالته على خلفية تسريب تسجيلات صوتية انتقد فيها وشكك في مقدرات رئيس النادي الحالي آدم سوداكال.