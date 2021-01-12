الغربال يتألق في المناورة الختامية للهلال

أجرى فريق الكرة الأول بنادي الهلال تدريبه الختامي عند الساعة الثامنة من صباح أمس الاثنين بملعبه بأم درمان وذلك استعداداً لمباراته المرتقبة أمام الأمل عطبرة مساء غد الثلاثاء ضمن مباريات الأسبوع الثالث للدوري الممتاز، وجاء المران قوياً وذلك من خلال المجموعات التي قسّمها المدير الفني زوران مانولوفيتش، حيث أخضع ثلاث مجموعات في شكل مربعات لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية، وشهد التدريب منافسة قوية بين لاعبي الوسط حيث اقتحم أكثر من لاعب تشكيلة زوران والتي وضح انها ستكون مختلفة تماماً أمام الفهود.

المدرب عدنان مساعد زوران وبرفقته مدرب الأحمال التونسي مهدي مرزوق عملا على تنفيذ بعض المهام الموكلة إليهم من المدرب مع مجموعة محددة من اللاعبين لرفع مخزونهم البدني بتدريبات بدنية متنوعة.. هذا وفي آخر نصف ساعة اختتم الجهاز الفني المران بتقسيمة قوية ومثيرة، في نصف الملعب، شهدت إحراز أربعة أهداف لمنتخب نزار الذي تفوق على نظيره، حيث أحرز الرباعية كُلاً من محمد عبدالرحمن (الغربال) هدفين وهدف لكل من نزار حامد وعيد مقدم، وشهدت التقسيمة تألق لافت للغربال الذي أحرز هدفين جميلين بجانب نزار حامد والمحترف الزيمبابوي جيسي لاست.