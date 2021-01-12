تفاحة يقود هلال الفاشر لفوز مهم وعنكبة يعمق جراح هلال الأبيض

قاد لاعب شباب الهلال السابق شريف تفاحة فريق هلال الفاشر لتحقيق فوز مهم على هلال كادوقلي بهدفين لهدف، في بطولة الدوري الممتاز، وتقدم الهلال الفاشر بالهدف الأول عن طريق اللاعب زُرقه وأضاف المتميز شريف تفاحة الهدف الثاني لصالح الهلال الفاشر ، بينما احرز منتصر النين هدف هلال كادوقلي الوحيد، بالنتيجة رفع هلال الفاشر رصيده من النقاط إلى (4) نقاط بينما تجمد رصيد هلال كادوقلي عند نقطتين.

وعمق المهاجم المخضرم محمد عبد المنعم عنكبة من جراح هلال الابيض حينما قاد الاهلي الخرطوم للفوز على هلال التبلدي بهدف في الجولة الثالثة من المسابقة المحلية، ورغم تقدم الفرسان في الشوط الأول إلا أن محاولات التبلدي في التسجيل لم تكن ناجحة بعامل التسرع وعدم التركيز لتنهي المباراة بفوز الأهلي الخرطوم على هلال الابيض بهدف، ليتجمد رصيد هلال الأبيض عند نقطة وارتفع رصيد الأهلي الخرطوم إلى (5) نقاط.