التحدي يحقق أكبر فوز في دوري السيدات

فاز فريق التحدي على نور المعارف بنتيجة “14-0” أمس في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب أكاديمية تقانة كرة القدم ضمن الجولة الثالثة لمجموعة الخرطوم من دوري كرة القدم السوداني للسيدات، ويلتقي المريخ والمدفعجية في نفس المجموعة في الثالثة من عصر الثلاثاء.

وفي مجموعة ود مدني واصل فريق سيدات القضارف انتصاراته وفاز على اسود دارفور “3-0″، وفاز فريق سيدات كسلا “5-0” على الاسرة سنجة وتم تأجيل مباراة ودالمجذوب والرابطة كوستي لتلعب في السابعة من صباح الثلاثاء باستاد ود مدني.

وفي مجموعة كادوقلي فاز فريق هلال الدلنج على مرتا بنتيجة “1-0″، ويلتقي يوم الثلاثاء فريقا الصمود والامل.