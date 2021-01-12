الشرطة يختتم تحضيراته لمواجهة توتي

اختتم فريق الشرطة القضارف تحضيراته الميدانيه ﻓﻲ التاسعة من صباح امس ﻋﻠﻰ ملعب إستاد الخرطوم اﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍً ﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺗﻪ ﺃﻣﺎﻡ توتي ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ لها اليوم ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ، ووضع الخبير محمد الطيب مورينهو ﻟﻤﺴﺎﺗﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺪﻓﻊ ﺑﻬﺎ غدا ﻭحرص ﻋﻠﻰ ﺍلاﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﻭﻣﻘﺪﺭﺗﻬﻢ على ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ تضمن ﻟﻪ ﺍﻟﻔﻮﺯ والمضي قدما في وضع متقدم لروليت الممتاز وحاﻓﻈﺔ على كتيبته ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ويدخل لقاء الغد بصفوف شبه مكتملة تفتقد بشدة الثنائي رمانة وسطه المحبوب محجوب تكية للاصابة ووجدي موسى.