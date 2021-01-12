بالفيديو.. كورال الموسيقى والدراما يبدعون في كليب (بسامة)

الخرطوم: رحمة عبدالمنعم

في مبادرة حملت اسم (رسائل السلام)، قام المخرج المبدع الطيب صديق، وفرقة أوكسترا كورال الموسيقى والدراما (جامعة السودان) بإنتاج فيديو كليب بعنوان (بسامة)، يعبرون فيه عن حبهم الكبير لـ(السلام) الذي تنزل على أرض الواقع بشكل رمزي.

ويعتبر هذا العمل من أبرز الأعمال الوطنية الداعمة للسلام، وقد حُظي بنسبة مشاهدة عالية في منصات التواصل الأجتماعي، وأغنية الكليب (بسامة) من كلمات عبد الله الكاظم وألحان عبد القادر سالم، وتوزيع النور حسن وإخراج الطيب صديق.

وساهم في إنتاج هذا العمل المتميز مجموعة من الوجوه الشابة، وتم تصوير مشاهد الفيديو كليب بمختلف الأماكن داخل ولايات كردفان، وخرجت الأغنية بإيقاعاتها الكردفانية الراقصة، حيث شاركت في العمل فرق التراث الشعبي ومنها (فرقة نجوم كردفان – فرقة السلام للتراث – فرقة الوحدة للتراث).

الجدير بالذكر أن أغنية (بسامة) من أغنيات التراث الكردفاني، وسبق وأن تغنى بها الفنان الكبير عبد القادر سالم، فهي تجمع بين جمال كلماتها وطرب موسيقاها.

الفنانون المشاركون في الكليب، عبّروا عن سعادتهم للغناء في هذا العمل، ذاكرين أن هذا العمل أصدق وأوفى تعبيراً عن السلام، مقدمين هذا العمل كهدية بسيطة للوطن ولصناع السلام.