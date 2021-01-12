السودان ينور الإقليم وأصدقاء السودان حول الأوضاع على حدوده الشرقية

الخرطوم: السوداني

علمت (السوداني) ان قيادة الدولة، قررت أن يتم تنوير الإقليم، واصدقاء السودان، حول تطورات الأوضاع على الإقليم الشرقي المواجه لإثيوبيا، وإعادة السودان نشر قواته وإعادة سيطرته وسيادته على أراضيه، وإيقاف التعدي عليها من قبل مليشيات ومواطنين من إثيوبيا، حيث ظلوا لسنوات يسيطرون على مئات الآلاف من الأراضي الزراعية وقاموا بإنشاء عدد من المستوطنات، في تعدٍ واضح على أراض سودانية.

وشهدت الأيام الماضية سفر عدد من المسؤولين السودانيين إلى بعض الدول، حيث قاموا بتنوير العواصم الصديقة بآخر المستجدات حول قضية الحدود السودانية الإثيوبية.