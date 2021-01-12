السودان يُدين بأشد العبارات عدوان عصابات إثيوبية على منطقة القريشة

الخرطوم: السوداني

أدانت الخارجية السودانية “بأشد العبارات”، الثلاثاء، “العدوان الذي شنته عصابات الشفتة الإثيوبية” على منطقة القريشة شرقي البلاد.

وأصدرت وزارة الخارجية السودانية، بياناً اطلعت عليه (السوداني)، قالت فيه إن “محلية القريشة شرقي السودان، تعرّضت ظهر الاثنين، لعدوان مسلح غادر من قبل عصابات الشفتة الإثيوبية، راح ضحيته 5 سيدات وطفل، فيما فقدت سيدتان، كانوا يعملون في عمليات الحصاد”.

وأضاف البيان: “وقع ذلك الحادث المؤسف بالتحديد بين قريتي ليّة وكولي الواقعتين بمنطقة الفشقة، على بُعد 5 كيلومترات من الحدود مع إثيوبيا”.

وجاء في البيان، إن الخارجية السودانية “تُدين بأقوى العبارات هذا العدوان الغاشم، وتستنكر استهداف المدنيين العُزّل”.

وناشد السودان، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية “إدانة هذه الأعمال الإجرامية والمُطالبة بإيقافها فوراً”.