رئيس القضاء تصدر قراراً بإعادة تشكيل الدوائر القضائية لقرارات لجنة إزالة التمكين

الخرطوم: السوداني

أصدرت رئيس القضاء مولانا نعمات عبد الله اليوم، قراراً بالنمرة: 5/2021 يقضي بإلغاء قرار تشكيل الدوائر القضائية من الأولى حتى الخامسة، الصادر بتاريخ الثاني من نوفمبر 2020م، والقاضي باختصاصها للفصل في الطعون المرفوعة ضد قرارات لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.

وأعاد القرار، تشكيل الدائرة القضائية المختصة للفصل في الطعون المرفوعة ضد قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين وفقاً لنص المادة 8/2 من ذات القانون.

حيث تمت إعادة تشكيل الدائرة من:

1/د. محمد علي محمد أبو سبيحة قاضي المحكمة العليا

2/عبد الرحمن إبراهيم محمد قاضي المحكمة العليا

3/مولانا/ عبد الإله محمد عثمان زمراوي قاضي المحكمة العليا، كما وجهت معاليها بوضع كل ملفات الطعون الإدارية المقدمة أمام اللجنة للفصل فيها.