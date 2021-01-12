بالصورة.. نجاة طائرة ركاب سودانية من كارثة جوية مروعة

الخرطوم: محمد الطاهر

نجت طائرة ركاب سودانية تابعة إلى شركة بدر للطيران من طراز 500 – B737 ، التي اقلعت من الخرطوم مساء اليوم الأربعاء، في رحلة داخلية متجهة الى مدينة بورتسودان من كارثة جوية مروعة.

وواجهت الطائرة التي كان على متنها أكثر من 100 راكب، عطباً تقنياً في الأجنحة أثناء الهبوط بمطار بورتسودان.

مما اضطر كابتن الطائرة للتحليق بها في الأجواء لنحو 50 دقيقة، كانت ستؤدي إلى نفاد الوقود، حبس خلالها ركاب الطائرة وذويهم الأنفاس، قبل أن تهبط بأرض المطار بسلام.

‏وفيما لم تعلق الشركة على صفحتها الرسمية على الحادثة، إلا أن مصادر مختصة في الطيران، ذكرت أن الطائرة واجهت خلل فني في منظومة ال FLAPS الموجودة على أجنحة الطائرة والتي تتمدد كليًا عند الهبوط لإعطاء الطائرة سرعة انهيار أبطأ، ورفع و جر أعلى، مما يسمح للطائرة بالإقتراب من موقع الهبوط بسرعة أبطأ وأكثر حدة .