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أخبار سوق عكاظ

(تنقو): اعتراف إثيوبيا بتبعية المليشيات لإقليم الأمهرا سيغير التعامل معها

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم : عبد الرؤوف طه
أكد رئيس المفوضية القومية للحدود د. معاذ محمد تنقو، أن جميع الوثائق التاريخية تؤكد ملكية السودان للأراضي المعتدى عليها من الجانب الإثيوبي .
وقال تنقو في حوار مع (السوداني) ينشر بالداخل، إن اعتراف إثيوبيا بتبعية المليشيات لاقليم الامهرا، سيجعل تعامل السودان مختلفاً معهم عن ما كان سابقاً. وأضاف :” ولن يكون هنالك اي حرج في التعامل معهم بأي طريقة بعد هذا الاعتراف”.
ووصف المفاوض الإثيوبي بأنه مراوغ وكثير الأعذار .
وأوضح أن الحكومة السودانية لم تسع للصراع الحدودي ووجدت نفسها أمام أمر واقع، وأن اثيوبيا لم تتحدث عن تنازع حدودي إلا في العام الماضي.

alsudani
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