(تنقو): اعتراف إثيوبيا بتبعية المليشيات لإقليم الأمهرا سيغير التعامل معها

الخرطوم : عبد الرؤوف طه

أكد رئيس المفوضية القومية للحدود د. معاذ محمد تنقو، أن جميع الوثائق التاريخية تؤكد ملكية السودان للأراضي المعتدى عليها من الجانب الإثيوبي .

وقال تنقو في حوار مع (السوداني) ينشر بالداخل، إن اعتراف إثيوبيا بتبعية المليشيات لاقليم الامهرا، سيجعل تعامل السودان مختلفاً معهم عن ما كان سابقاً. وأضاف :” ولن يكون هنالك اي حرج في التعامل معهم بأي طريقة بعد هذا الاعتراف”.

ووصف المفاوض الإثيوبي بأنه مراوغ وكثير الأعذار .

وأوضح أن الحكومة السودانية لم تسع للصراع الحدودي ووجدت نفسها أمام أمر واقع، وأن اثيوبيا لم تتحدث عن تنازع حدودي إلا في العام الماضي.