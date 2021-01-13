(الاستئناف) ترفض شطب قضية انقلاب الإنقاذ والدفاع ينعي القضاء

الخرطوم:آيات فضل

اصدرت محكمة الاستئناف بالخرطوم أمس قرارا بشطب الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين بتدبير انقلاب الثلاثين من يونيو 89 حول سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم وايدت قرار محكمة الموضوع.

وكانت محكمة الاستئناف قد سحبت الملف للنظر في طلبات قدمت من قبل بعض محامي الدفاع عن المتهمين.

وقال ممثل الدفاع بارود صندل في تصريح لـ (السوداني) إن الجلسة القادمة سوف تكون يوم الثلاثاء القادم لمواصلة السير في إجراءات البلاغ.

في السياق قال ممثل الدفاع د. أبوبكر عبد الرازق لـ(السوداني) إنهم بعد هذا القرار سوف ينعون السلطات القضائية لأن القرار جاء مخالفا لتاريخ القضاء السوداني ولحكم القانون والعدل.

وطالب أبوبكر القضاة الذين أصدروا القرار بتقديم استقالاتهم وأن يقدموا أنفسهم كمشتبه فيهم ومتهمين لدى النيابة العامة لأن تعيينهم تم في عهد الانقاذ، مضيفا بأنه ما كان عليهم من سبيل أمامهم غير شطب البلاغ، وأنهم كهيئة دفاع سوف يناهضون هذا القرار وهذه المحاكمة.