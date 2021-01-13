ترقية (6) آلاف معلم بالخرطوم

الخرطوم : السوداني

اعلنت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، عن اكتمال اجراءات ترقية نحو (6) آلاف معلم ومعلمة، وفقا للهيكل الراتبي للعام 2020م.

وكشف مدير إدارة شؤون الخدمة العامة بالوزارة الأستاذ عمر خلف الله أن اللجنة الفنية التي تم تكوينها من ديوان شؤون الخدمة قد أكملت عملها من خلال مراجعة الملفات، ورفعت تقريرها الختامي بترقية (6) آلاف معلم ومعلمة استحقو الترقيات في العامين 2019 -2020م.

وأكد عمر خلف الله أن تنفيذ هذه الترقيات وانعكاسها سيكون في راتب فبراير القادم. وأشار إلى أن اللجنة ايضا تدرس ملفات (450) ملف لمعلمي التعليم الفني لم يتم ترقيتهم وذلك للتداخل في تدرجهم الوظيفي بين الكادر المفتوح والتعليم الفني، إلا أنه أكد أن استكمال اجراءات ترقيتهم ستتم خلال الأيام القادمة. كما أشار إلى أن 55% من العمال تمت ترقيتهم أيضا.

وأوضح مدير إدارة شؤون الخدمة العامة بالوزارة أن المرحلة الثانية من استحقاقات الترقيات تتمثل في تضريب الفروقات للعاملين حسب القيد الزمني لاستحقاق الترقية.