تجمع المهنيين يعلن بداية التصعيد الثوري عبر الأحياء اليوم

الخرطوم : السوداني

أعلن تجمع الَمهنيين عن عزمه التصعيد والمجابهة إزاء تجاهل الجهات المعنية لمطالبه الداعية لتصفية حراسات اعتقال المدنيين.

وقال الفاتح حسين عضو سكرتارية التجمع في مؤتمر صحفي عقده التجمع، بالخرطوم امس، إن ممارسات النظام السابق في الاعتقال والاختفاء القسري للمدنيين ما زالت تمارس عبر الدعم السريع – على حد تعبيره، موضحا انه لا يمكن قيام دولة ديمقراطية في ظل وجود جهات تعمل على الاعتقال والقتل داخل المعتقلات.

وشدد الفاتح – بحسب (وكالة السودان للانباء) – على أنهم لن يتهاونوا عن متابعة قضية الشهيد بهاء حتى يقدم قاتلوه للعدالة. وأضاف أن مهلة الخمسة عشر يوماً التي امهلها التجمع للحكومة انتهت وانه بناء على ذلك سوف يبدأون في تصعيد المواجهة بدءا من اليوم عبر الأحياء السكنية ومن ثم سوف يستمرون في التصعيد التدرجي وفق رؤية تستوعب متطلبات المرحلة.