أبوظبي تدعو الخرطوم وأديس أبابا للتهدئة

الخرطوم : السوداني

دعت وزارة الخارجية الإماراتية، السودان وإثيوبيا لتهدئة الأوضاع بشأن خلافات الحدود وتفادي التصعيد. وأعربت عن قلقها من تطورات الأوضاع بين البلدين حول منطقة الفشقة الحدودية .

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان (الثلاثاء)، إنها تتطلع لتفادي التصعيد وعودة التهدئة بين السودان وإثيوبيا، وأكدت أهمية دور الخرطوم وأديس أبابا الرئيسي والفاعل في استقرار وازدهار إفريقيا والمنطقة .

وأشارت الخارجية الإماراتية إلى عمق ومتانة العلاقات التي تربط دولة الإمارات وكلا البلدين، وأكدت أهمية أن يعمل السودان وإثيوبيا معا لتغليب الحكمة وبدء الحوار ووقف أي أعمال من شأنها زيادة التوتر.

ودعت الخارجية الإماراتية إلى تغليب خطاب التعاون والشراكة بين البلدين الجارين وبما يلبي آمال وتطلعات شعبي البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.