أبوالجوخ: (750) مليون دولار تكلفة زيادة الإنتاج النفطي في 2021

الخرطوم: الطيب علي

كشف مدير شركة سودابت أيمن ابوالجوخ لـ السوداني عن اتصالات مع شركات أمريكية وعالمية للدخول في مجال النفط

ولفت لخطة وزارة النفط لطرح عطاء عالمي خلال الربع الأول من العام الحالي لإستقطاب مستثمرين للدخول فى المربعات النفطية عبر خطة ترويجية واضحة للمربعات النفطية فى السودان المطروحة للاستكشاف َوالتطوير وزيادة الإنتاج ، معلنا عن استمرار التباحث مع المستثمرين الراغبين في الاستثمار في القطاع والتحقق من استيفاء اشتراطات المقدرة الفنية والمالية

وقال أبوالجوخ أن هنالك 28 مربعا جاهزا للاستثمار الأجنبي بينها 6 منتجة حالياً ولها قابلية لدخول مستثمرين لزيادة الإنتاج ، مشيرا لإمكانية تقسيم المربعات لاستيعاب أكبر عدد من المستثمرين فى القطاع

وكشف عن خطة وزارة الطاقة لزيادة الإنتاج خلال العام 2021م باضافة 20الف برميل للمنتج حاليا والبالغ نحو 60الف برميل ، والتي تتطلب ما لايقل عن 750مليون دولار،ونحو 250مليون دولار للاستثمار فى مربع شركة بتروانيرجي حال تمديد الاتفاق أو التوصل لاتفاق جديد مشيراً لإعتماد الوزارة على الكوادر الوطنية فى المجال منوها إلى جاهزية القطاع لدخول الاستثمار الأجنبي بعد إزالة السودان من قائمة الإرهاب كما أن لديهم اتصالات مع شركات عالمية للمشاركة في تسويق المربعات النفطية مشيرا لتحديث الموقع الإلكتروني لشركة سودابت وتزويده بالمعلومات الأساسية الخاصة بالمربعات للمستثمرين