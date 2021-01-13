ممثل أمريكا بالفاو يقف على مناخ الاستثمار بالسودان

الخرطوم : رحاب فريني

وصف وزير الزراعة عبدالقادر تركاوي زيارة السفير ، الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى وكالات الأمم المتحدة بمنظمة الأغذية والزراعة بروما كيب توم بالاستكشافية وتهدف للوقوف على مناخ الاستثمار في القطاع

وقال لـ(السوداني) ان الممثل الأمريكي أبدى خلال زيارته للوزارة أمس رغبة القطاع الخاص الامريكي في الاستثمار الزراعي بالسودان

ورجح تركاوي بزيارة وفد استثماري امريكي بعد تقييم نتائج هذه الزيارة للشركات الخاصة بأمريكا ، وتوقع زيادة الاستثمار في المجال الزراعي بدخول التقانات الحديثة في مجال الاستثمار العام إضافة لدخول آليات زراعية أمريكية

وفي سياق آخر متصل أشاد السفير الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى وكالات الأمم المتحدة بمنظمة الاغذية الزراعية في روما كيب توم اشاد بامكانات القطاع الزراعي في السودان.

واكد في زيارته لمجموعة سي تي سي المركز الرئيس لنقل وتوطين التقانات الزراعية بالخرطوم بحري امس دور القطاع الخاص في تسريع نقل وتوطين التقنيات الزراعية في السودان ، مشيرا لاهمية بناء القدرات والدعم الفني.

و تعرف السفير على عدد من المشاريع الناجحة وواسعة النطاق ومن أهمها زيارته لمشروع نادك بشمال كردفان .

ولفت رئيس مجموعة سي تي سي احمد الأمين عبداللطيف للانفتاح الكبير الذي يشهده السودان هذه الفترة، واكد ان الهدف من زيارة السفير الأمريكي التعرف على المشاريع الزراعية و يعقبها زيارات للعديد من الشركات الأمريكية للسودان والاستفادة منها ، مبينا خطة المجموعة للتعاون مع كبرى الشركات العالمية