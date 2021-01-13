زيادة مقدرة في السيخ ونسبية في الأسمنت بالخرطوم

الخرطوم : عبيــر جعفر

تشهد اسعار مواد البناء الأسمنت والسيخ زيادة كبيرة بأسواق الخرطوم ، وعزا التجارذلك الى زيادة رسوم مصانع الاسمنت بواقع (1,5) جنيه على الطن الواحد وزيادة الفاتورة الضريبية على مصانع السيخ ما أدى للاحجام عن البيع والشراء بالاسواق .

واكد تاجر اسمنت بسوق السجانة الطيب احمد لـ(السوداني) ارتفاع اسعار الاسمنت نتيجة لزيادة تعرفة الكهرباء وفاتورة الضريبة وارتفاع خام الحديد عالميا لـ (120) دولار للطن ، مشيرا الى ارتفاع اسعار سيخ الاسعد (195) الف جنيه بدلاعن (160) الف جنيه اما ابانوب (192) الف جنيه للطن، مضيفا بان الاسواق شبه متوقفة عن البيع بسبب الغلاء وضعف القوى الشرائية فيما قفز سعر اسمنت عطبرة لنحو (34) الف جنيه للطن بدلاعن (33) الف جنيه وصخر السودان (33) الف جنيه .

وتوقع مدير مبيعات مصنع ابا القاسم عبدالله عثمان زيادة في الفاتورة الضريبية لمصانع السيخ بنسبة (160%)

وشكا عثمان من تذبذب التيارالكهربائي،وقال ان متوسط سعر طن السيخ بالاسواق بلغ (200) الف جنيه وسعر المصنع (190) الف جنيه، واوضح ارتفاع الفاتورة الضريبية من (10,200) الى (27,200) جنيه للطن

وقال تاجر اسمنت بالسجانة ان هنالك زيادة ولائية (1,5) جنيه على طن الاسمنت من المصانع انعكست على السلعه بالاسواق، وحمل الحكومة زيادة الاسعار بالاسواق لارتفاع تعرفة الكهرباء ورسوم الايجارات و ارتفاع الدولار والذي تسبب في خسائر للتاجر بواقع (500-800) جنيه على الطن الواحد ما يساعد على تدمير المصانع المحلية ، مبينا ان سعر اسمنت قنا المصري (27,5) الف جنيه و عطبرة (33) بدلاعن (32) الف جنيه للطن اما سعر سيخ اوميقا والامجد (185)الف جنيه وسعرسيخ ابانوب (190)الف جنيه