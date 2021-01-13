وزير الطاقة : الشتاء كشف حجم التدهور في القطاع (قدر شنو)

الخرطوم : ابتهاج متوكل

كشفت وزارة الطاقة عن حدوث عجز حالي في التوليد الكهربائي بـ ٤٠٠ ميغاواط وشددت على وجود تدهور كبير جدا في القطاع الكهرباء لم يحدث في تاريخ البلاد ، وان الشتاء كشف حجم الخلل والتدهور( قدر شنو )

وارجع الوزيرالطاقة المكلف خيري عبدالرحمن الأسباب لتوقف محطات بسبب عدم القدرة على إستيراد الاسبيرات، وتصل طاقتها لنحو ٤٠٠ ميغاواط،و محطات اخرى متوقفة عن التوليد لعدم توفر الوقود بطاقة٢٥٠ ميغاواط،

وشدد خيري في تصريحات محدودة على إمكانية تغطية العجز الحالي بنسبة (60)% في حال توفر الوقود وقال ان حاجة المحطات من الوقود تصل لـ (٤) بواخر.

واقر خيري بمعاناة البلاد من قطوعات كهرباء منذ الصيف الماضي واستمرت حتى موسم الشتاء الحالي رغم إنخفاض الحمولات، مما يوضح التدهور الكبير جدا بالقطاع

وإضاف : الوزارة أدركت هذا الوضع وأعدت دراسات وتصور حول كيفية الخروج من هذه الازمة، تلخصت في توصيات وبرامج وسياسات قدمت في المؤتمر الاقتصادي القومي الأول، وتمت متابعتها ورفعت للحكومة منذ يوليو الماضي، بما فيها تحسين التعرفة ، واعتبرها بالخطوة المطلوبة من الناحية فنية

وأكد خيري الى ان العجز في الكهرباء حاليا، ادى لاجازة زيادة التعرفة أواخر العام الماضي)، لارتباطها بموازنة العام الجديد، وطبقت منذ مطلع يناير الجاري، وافاد ان القرار جاء من قبل وزارة المالية ، مبينا ان وزارته قدمت مع الموازنة (قائمة) لتمويل هذه المشاريع ولكن المالية اختارت ان يتم التمويل عن طريق زيادة التعرفة ، والزمت الوزارة بـ(التطبيق الفوري) للزيادة. مشيرا لوجود مشكلة حقيقية للخروج من ازمة الكهرباء ، وهناك خطط للاستفادة من الطاقة الشمسية والرياح، وتوسيع الشبكة القومية بالولايات ،و تطوير خزان الروصيرص، ولكنها تحتاج (التمويل)