وكالات: زيادة الطيران الداخلي تنشط حركة السفر برا

الخرطوم :الطيب علي

توقع عدد من أصحاب وكالات السفر والسياحة تراجع نسبة السفر الداخلي بما لايقل عن 50٪عقب الإعلان عن زيادة سعر التذاكر ، مشيرين إلى أن فئات واسعه من المسافرين ستتحول إلى السفر عن طريق البر خاصة إلى ولايات دارفور والشرق

وقال الموظف بإحدى وكالات السفر والسياحة عبد الله عزمي فى حديثه لـ السوداني ان زيادة أسعار التذاكر ستدفع الكثيرين للجوء إلى خيار السفر عن طريق البر لافتا إلى أن المضطرين فقط والمرضى سيفضلون السفر عبر الطيران منوها إلى أن بعض الوكالات ستضطر إلى عدم إصدار تذاكر طيران للسفر الداخلي وتركه لشركات الطيران لضعف عمولة الوكالات

وتابع بعد زيادة أسعار التذاكر عملت شركات الطيران على زيادة العموله للوكالات من 280جنيها إلى 600جنيه للتذكرة ،َلافتا لضآلتها وعدم تناسبها مع سعر التذكرة.

وأشار صاحب وكالة سوا أبوالقاسم الخضر لـ السوداني إلى أن زيادة أسعار التذاكرستزيد معاناة السفر للمواطنين كما أن نسبة مبيعات تذاكر السفر الداخلي ستنخفض بما لايقل عن 50٪ لتحول المسافرين تلقائيا إلى السفر عن طريق البر خاصة لولايات دارفور والشرق لانخفاض أسعار السفر البري مقارنة بالجوي لافتا إلى أن سعر التذكرة الخرطوم الجنينه كانت 15الف جنيه مقابل 8الاف جنيه عن طريق البر وان الكثير من المواطنين كانوا يفضلون السفر عبر الجو نسبة إلى السرعه وارتفاع تكاليف مصاريف الطريق والمبيت لتصل تكلفة السفر مالايقل عن 12الف جنيه وهو مايقارب سعر تذكرة السفر جوا وتابع لكن مع زيادة أسعار التذاكر سيفضل الكثير منهم السفر عبر البر لانخفاض سعرة مقارنة بالطيران.

وعبر عدد من المواطنين عن تذمرهم من الزيادة في أسعار تذاكر السفر خاصة وأنها تزيد من الأعباء بشكل كبير مع الارتفاع فى مختلف السلع

وقال المواطن من منطقة دارفور آدم إسحاق لـ السوداني انهم ظلوا يعانون من ارتفاع تكاليف السفر عبر الجو لسنوات مشددا على أهمية مراجعة السلطات لأسعار التذاكر خاصة وأن غالبية من يلجأون للسفر عبر الطيران هم المرضى وكبار السن

وكانت دائرة النقل الجوي بسلطة الطيران المدني حددت أمس أسعاراً جديدة لتذاكر السفر الداخلي بالطيران بلغت في بعض الخطوط أكثر من ٢٠ ألف جنيه أي بزيادة ٥٠ %، حيث ارتفع سعر تذكرة الخرطوم – الجنينة ٢١ ألفاً و٨٣٠ جنيهاً، وتذكرة الخرطوم – نيالا ١٨ ألفاً و٨٥٠ جنيهاً، وبلغ سعر تذكرة الخرطوم – الفاشر ١٧ ألفاً و٦١٠ جنيهات، والخرطوم – بورتسودان ١٥ ألفاً ٥ ٣٣ جنيهاً، وارتفع سعر تذكرة الخرطوم – الدمازين ١١ ألفاً و٧٣٠ جنيهاً، وتذكرة الخرطوم – كسلا ١١ ألفاً و٣٨٠ جنيهاً، والخرطوم – الأبيض ١١ ألفاً و٣٨٠ جنيهاً. وحدّدت سلطة الطيران المدني عقوبات تصل لسحب الترخيص من الوكالات غير الملتزمة بالأسعار المعلنة.