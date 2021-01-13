الشرطة تكشف حقيقة اختطاف رجل أعمال بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

كذبت شرطة العاصمة السودانية الخرطوم، خبراً تداولته مواقع إخبارية، زعمت فيه اختطاف رجل أعمال بواسطة مسلحين على متن عربة لا تحمل لوحات، قرب مقابر فاروق وسط العاصمة.

وقالت الشرطة في بيان تحصلت عليه (السوداني)، إن بعض المواقع الإخبارية والوسائط، تداولت خبراً فحواه أن مجموعة مسلحة اختطفت رجل أعمال معروف واقتادته إلى جهة غير معلومة، وذلك بالقرب من مقابر فاروق بعربة بدون لوحات وأفراد المجموعة يحملون أسلحة.

وأضاف البيان، تود شرطة ولاية الخرطوم أن توضح إن الخبر عار عن الصحة، مبيناً أن المذكور (ج. أ. ب) أوقفته مباحث شرطة ولاية الخرطوم في اتهامات تتعلق بجريمة قتل وفقاً للمادة 130 من القانون الجنائي، ويُخضع للتحري وفقاً لإجراءات البلاغ بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية من الجهات العدلية المُختصة.