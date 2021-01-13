لجنة متابعة جائحة كورونا بوزارة الإعلام تطوف على عدد من المؤسسات

قام عدد من أعضاء لجنة متابعة جائحة كورونا بوزارة الثقافة والإعلام بالطواف على عدد من المؤسسات والوحدات ذات الصلة، وقد قاموا بزيارات كل من وكالة الانباء السودانية (سونا)، والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات ، بالإضافة للمجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون، واكاديمية السودان لعلوم الاتصال؛ وذلك للوقوف على اوضاع هذه المؤسسات فيما يختص بالاجراءات المتبعة في ظل مكافحة جائحة كورونا، والتأكد من وصول المعينات وكفايتها، والتأكيد على التنسيق والمتابعة لنجاح هذه الإجراءات مشيدين بالعاملين وأتباعهم الإجراءات الاحترازية معتبرين الوزارة رأس الرمح في التثقيف والإعلام مشيرين لمكافحة الجائحة.