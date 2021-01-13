والدة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز: الاحتفال بذكرى الحوت هذا العام (اون لاين) بسبب الكورونا

الخرطوم:محاسن أحمد عبدالله

كشفت الحاجة فائزة محمد طاهر والدة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز عن تفاصيل احياء ذكرى وفاته لهذا العام بأنها ستكون (اون لاين) عبر الفضائيات المختلفة نسبة للاشتراطات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة بمنع التجمعات للوقاية والحد من انتشار الكورونا.

وأوضحت فائزة في حديثها ـ(السوداني) : (سيختلف هذا العام عن الأعوام السابقة التي درجنا من خلالها الاحتفال بذكري الراحل محمود عبدالعزيز في استاد الخرطوم لكن سيكون احياء الذكري لهذا العام لقاءات سنقوم بها في عدد من القنوات من بينها سودانية ٢٤ والهلال والقومي والنيل الأزرق برفقة الأستاذ همام وابني مامون عبدالعزيز للحديث عن جوانب مختلفة في حياة الراحل محمود عبدالعزيز،كما ستكون هناك ختمة قرآن بمنزلنا في المزاد ثم زيارة قبره.)