ارتداء الفنانين الزي الرسمي للجيش في أوبريت دعم الجيش علي رأس المشاركين الهادي الجبل وعبدالقادر سالم والجامعة

الخرطوم:محاسن احمد عبدالله

اكتملت الاستعدادت لمجموعة الفنانين المشاركين في أوبريت دعم الجيش السوداني بالحدود الشرقية لتسجيل الأوبريت الغنائي الذي سيبدا تصويره بمنطقة القيادة العامة بالخرطوم،فيما تم اليوم اخذ المقاسات من الفنانين لتفصيل الزي الذي سيرتدونه لاداء الأوبريت وهو زي لوحدات مختلفة من الجيش من بينها المظلات والجوية والبحرية وسيتم التصوير بالقيادة العامة للجيش والكلية الحربية سيكون ذلك اليوم الاربعاء.

بعدها سيغادر الفنانون الي القضارف حيث الخطوط الأمامية للجيش لدعمهم معنويا بعد الانتصار الذي حققه في استرداد اراضي بمنطقة الفشقة.

الفنانون المشاركون في الأوبريت عبدالقادر سالم الهادي الجبل ،سيف الجامعة ،عمر احساس ،حنان بلوبلو ،سميرة دنيا ،منار صديق و رؤى محمد نعيم سعد وندي القلعة وهاجر كباشي وآخرون.